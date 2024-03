Tarifkonflikt

Die Deutsche Bahn ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, den geplanten Lokführerstreik mit juristischen Mitteln zu stoppen. (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Der insgesamt sechste Streik der GDL im Personenverkehr begann am frühen Dienstagmorgen und endet nach Angaben der Gewerkschaft um 18 Uhr. Die Bahn richtete erneut einen Notfahrplan ein. Sie rechnet damit, dass im Fernverkehr etwa jeder fünfte Zug fährt. Im Regionalverkehr sei das Angebot je nach Region unterschiedlich. Der Güterverkehr wird von der GDL bereits seit Montagabend bestreikt.

Kunden können Reise verschieben

Die Bahn bittet Fahrgäste am Dienstag auf nicht notwendige Reisen zu verzichten. Kunden können gebuchte Tickets an einem anderen Tag nutzen oder sich den Kaufpreis erstatten lassen. Wer trotzdem am Dienstag fahren will, sollte sich vor der Reise über die Auskunftskanäle der Bahn informieren. Die Zugbindung ist aufgehoben. Alle Informationen zu den Kulanzregeln der Bahn während des Streiks finden Sie hier

Eilantrag der Bahn abgelehnt

Der Versuch der Bahn, den Streik mit einem Eilantrag vor dem Frankfurter Arbeitsgericht zu stoppen, war am Montag gescheitert. Das Gericht stufte den Ausstand der GDL als zulässig ein. Der Konzern kündigte weitere Rechtsmittel an. Über die Berufung soll am Dienstagmittag verhandelt werden

Streik bis 23 Uhr bei Lufthansa und Cityline

Auch bei der Lufthansa und ihrer Regionalflugtochter Cityline gibt es am Dienstag weitere Arbeitskampfmaßnahmen. Das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal bestreikt bis 23 Uhr alle Abflüge der Fluglinie in Frankfurt. Betroffen sind nach Angaben der Lufthansa 600 Flüge und 70.000 Passagiere.

Für Mittwoch hat die Gewerkschaft dann die Flugbegleiter in München zum Ausstand aufgerufen.

