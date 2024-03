80 Prozent der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince werden von kriminellen Banden kontrolliert. (AFP / CLARENS SIFFROY)

Man sei entschlossen, das Leiden des haitianischen Volkes zu lindern, hieß es in einer ersten Erklärung. Die Menschen seien viel zu lange in einer unfähigen Regierungsführung, Gewalt und Missachtung ihrer Bedürfnisse gefangen gewesen. In Haiti ist die staatliche Ordnung infolge zahlreicher politischer und wirtschaftlicher Krisen weitgehend zusammengebrochen. Es gab zuletzt keine funktionierende Regierung mehr, während kriminelle Banden die Macht in vielen Teilen des Landes übernommen haben. Ihnen werden Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung und Erpressung vorgeworfen.

Der neue Übergangsrat soll eine Interims-Regierung einsetzen und die Voraussetzungen für demokratische Neuwahlen schaffen.

