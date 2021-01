Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen und die Organisation "Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges" fordern die Bundesregierung auf, sich zum Verzicht auf Atomwaffen zu verpflichten.

Anlässlich des Inkrafttretens des internationalen Atomwaffenverbotsvertrages morgen kritisierten die Organisationen in Berlin die Weigerung Deutschlands, dem Vertrag beizutreten. Greenpeace warf der Bundesregierung vor, an einem überkommenen Lagerdenken und an atomaren Vernichtungsdrohungen festzuhalten. Damit isoliere sich Deutschland zunehmend international anstatt echte Sicherheit zu gewährleisten.



Wie andere Nato-Staaten lehnt die Bundesrepublik einen Beitritt zu dem Atomwaffen-Verbotsvertrag ab. Das Auswärtige Amt teilte auf Anfrage der Linkspartei mit, dass es den seit mehr als 50 Jahren bestehenden Atomwaffen-Sperrvertrag für das wirksamere Instrument halte. Zuletzt hatte Honduras als 50. Staat das neue UNO-Abkommen ratifiziert. Es war vor vier Jahren von 122 Staaten beschlossen worden, darunter keine Atommächte. Es verbietet Tests, Entwicklung, Produktion, Besitz, Stationierung, Weitergabe, den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.