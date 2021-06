In den USA ist erstmals mit dem neuen Nationalfeiertag "Juneteenth" an das Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren erinnert worden.

Im ganzen Land, von New York an der Ostküste bis Los Angeles an der Westküste, fanden Kundgebungen, Vorträge und Konzerte statt. Im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn wurde eine Büste des bei einem Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaners George Floyd enthüllt.



Präsident Biden hatte am Donnerstag ein Gesetz unterzeichnet, mit dem der 19. Juni zu einem landesweiten Feiertag wird, dies war bislang nur in einzelnen Bundesstaaten der Fall. Am 19. Juni 1865 - zwei Monate nach der Kapitulation der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg - hatte ein Nordstaaten-General in Galveston im Bundesstaat Texas die Freilassung aller Sklaven verkündet. "Juneteenth" ist ein Schachtelwort aus den englischen Wörtern für den Monat Juni und die Zahl 19.



Die Tötung von George Floyd durch einen inzwischen verurteilten weißen Polizisten in Minneapolis hatte im vergangenen Jahr zu einer landesweiten Protestwelle geführt und eine erneute Debatte über Rassismus, Polizeigewalt sowie das Erbe der Sklaverei in den Vereinigten Staaten entfacht.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.