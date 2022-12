Korruptionsaffäre

Eva Kaili, ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / Vidal / EUC / ROPI)

Die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg beantragte die Aufhebung der Immunität der Griechin sowie der ebenfalls aus Griechenland stammenden Europa-Abgeordneten Spyraki. Die Anklagebehörde erklärte, es gehe um den Verdacht des "Betrugs zum Schaden des EU-Haushalts" insbesondere bezüglich der Entlohnung von Parlamentsmitarbeitern.

Kaili, die sich in Untersuchungshaft befindet, und weiteren Personen wird bereits vorgeworfen, sich an einer kriminellen Vereinigung beteiligt und Geldwäsche und Korruption betrieben zu haben. Kailis italienischer Lebensgefährte soll inzwischen laut Medienberichten die Vorwürfe zugegeben haben. Demnach nahm die Gruppe von den Staaten Katar und Marokko Geld an, um im Gegenzug deren Interessen in der europäischen Politik voranzubringen.

Die Präsidentin des Europaparlaments, Metsola, kündigte als Reaktion auf den Skandal weitreichende Reformen an. Unter anderem soll es strengere Regeln für Organisationen und Angehörige von Drittstaaten geben, die sich mit Parlamentariern treffen wollen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.