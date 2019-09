Der neue Verdi-Vorsitzende Werneke hat "sichtbare Kampagnen" für Arbeitnehmerrechte angekündigt.

Werneke sagte auf dem Bundeskongress seiner Gewerkschaft in Leipzig, als leidenschaftlicher Tarifverhandler setze er lieber auf die eigene Durchsetzungskraft als auf die Politik. Verdi habe über die Jahre eine erfolgreiche "Streikkultur" entwickelt.



Werneke forderte in seiner Grundsatzrede mehr Möglichkeiten, um Tarifverträge in einer Branche für allgemeinverbindlich zu erklären. In Zeiten des technologischen Wandels müsse außerdem der Kündigungsschutz verbessert werden. Der Verdi-Vorsitzende schlug vor, in bedrohten Bereichen die Arbeitszeit deutlich zu verkürzen.



Werneke war gestern zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Bsirske gewählt worden, der nach 18 Jahren nicht mehr angetreten war.