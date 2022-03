Russische Panzerkolonne auf der Autobahn zwischen Mariupol und Donezk. (Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk mitteilte, sind 45 Busse auf dem Weg nach Mariupol, um die Menschen in Sicherheit zu bringen. Unklar ist allerdings, ob die von Russland in Aussicht gestellte Feuerpause hält. Das Internationale Rote Kreuz macht sie zur Bedingung für eine Evakuierung und will erst morgen mit Rettungsmaßnahmen beginnen. Nach Angaben der ukrainischen Regierung wurden zwei weitere Fluchtkorridore aus Melitopol und Enerhodar eingerichtet. Auch diese beiden Städte sind von russischen Truppen besetzt.

Die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen gehen derweil weiter. Unter anderem wurden Gefechte aus der Region Tschernihiw gemeldet. Im Donbass gebe es einen Aufmarsch russischer Soldaten, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.