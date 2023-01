Sachsen-Anhalt

Boris Pistorius am Tag der Amtsübergabe (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow östlich von Magdeburg erhält Pistorius nach Angaben seines Ministeriums Einblicke in die Schieß- und Gefechtsausbildung der Logistiker der Streitkräftebasis und der Panzergrenadiere des Heeres. Im Anschluss ist ein Gespräch des SPD-Politikers mit Soldatinnen und Soldaten geplant.

Pistorius hat zudem angekündigt, mit der Rüstungsindustrie schnell über die Schließung von Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr beraten, die durch Waffenlieferungen an die Ukraine entstehen. Im ARD-Fernsehen sagte er, er wolle wahrscheinlich schon in der nächsten Woche Gespräche mit der Branche führen. Die beschlossene Lieferung deutscher Leopard-Panzer an die Ukraine bezeichnete Pistorius als "alternativlos". Die Ukraine müsse unterstützt werden, um den Kampf gegen Russland führen zu können.

