Der SPD-Politiker traf am Morgen auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt ein. Er soll dort Einblicke in die Schieß- und Gefechtsausbildung bekommen. Auf dem Truppenübungsplatz kommt auch der Schützenpanzer Puma zum Einsatz.

Pistorius hat angekündigt, mit der Rüstungsindustrie schnell über die Schließung von Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr zu beraten, die durch Waffenlieferungen an die Ukraine entstehen. Im ARD-Fernsehen sagte er, er wolle wahrscheinlich schon in der nächsten Woche Gespräche mit der Branche führen.

