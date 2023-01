Sachsen-Anhalt

Neuer Verteidigungsminister Pistorius besucht erstmals Truppe

Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht eine Woche nach seiner Ernennung erstmals Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Der SPD-Politiker traf am Morgen auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt ein. Er soll dort Einblicke in die Schieß- und Gefechtsausbildung bekommen.

26.01.2023