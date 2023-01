Verteidigungsminister Pistorius besucht den Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Pistorius bestätigte zudem, dass die ersten Panzer bis spätestens Ende März in der Ukraine eintreffen sollen. Der SPD-Politiker äußerte sich bei einem Besuch auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Er soll dort Einblicke in die Schieß- und Gefechtsausbildung bekommen. Auf dem Truppenübungsplatz kommt auch der Schützenpanzer Puma zum Einsatz. Es ist das erste persönliche Treffen mit Soldatinnen und Soldaten seit dem Amtsantritt von Pistorius.

