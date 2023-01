Erster Truppenbesuch

Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht zum ersten Mal die Truppen der Bundeswehr. (AFP / RONNY HARTMANN)

Das Ziel müsse sein, die Beschaffung rascher und nachhaltiger zu gestalten, sagte der SPD-Politiker auf dem Übungsplatz Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Waffen, Munition sowie Bekleidung müssten zügiger zu Verfügung stehen als bisher. Sollten dazu neue Produktionsressourcen in Deutschland und in Europa nötig sein, müssten diese aufgebaut werden. Besonders beim Thema Munition müsse geschaut werden, wie größere Mengen hergestellt werden könnten, erklärte der Minister. Mit der Rüstungsindustrie sollen dazu vermutlich schon in der nächsten Woche erste Gespräche geführt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.