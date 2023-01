Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister (Michael Kappeler/dpa)

Es gehe um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzbereitschaft, sagte der SPD-Politiker nach einem Empfang mit militärischen Ehren am Sitz des Verteidigungsministeriums im Bendlerblock. Pistorius betonte, die Bundeswehr müsse in Zeiten, in denen Russland in Europa einen Krieg gegen die Ukraine führe, ihre Aufgabe erfüllen können. Zudem gehe es darum, die Ukraine weiter zu unterstützen, auch mit Material der Bundeswehr.

Heute früh hatte Pistorius von Bundespräsident Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und war im Bundestag vereidigt worden. Seine Vorgängerin Lambrecht war zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.