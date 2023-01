Boris Pistorius (SPD), Verteidigungsminister (Michael Kappeler/dpa)

Es gehe um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzbereitschaft, sagte der SPD-Politiker nach der Amtsübergabe in Berlin. Pistorius betonte, die Bundeswehr müsse in Zeiten, in denen Russland einen Krieg gegen die Ukraine führe, ihre Aufgabe erfüllen können. - Heute früh hatte der Nachfolger der zurückgetretenen Verteidigungsministerin Lambrecht von Bundespräsident Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten und war im Bundestag vereidigt worden.

Pistorius telefonierte laut Verteidigungsministerium unmittelbar nach seiner Vereidigung mit seinem französischen Amtskollegen Lecornu. Als ersten ausländischen Besucher empfing er seinen US-Kollegen Austin. Beide sagten der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Unterstützung zu. In den vergangenen Tagen ist der Druck auf Deutschland gewachsen, auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung zu stellen. Bundeskanzler Scholz macht das laut Medienberichten davon abhängig, dass auch die USA Kampfpanzer liefern.

