Wahlrechtsreform

Abgeordnete im Bundestag (dpa/Kay Nietfeld)

Die Obleute von SPD, Grünen und FDP in der vom Parlament eingesetzten Kommission zur Reform des Wahlrechts veröffentlichten ihre Pläne in der "Frankfurter Allgemeinen". Demnach bleibt es bei bundesweit 299 Wahlkreisen. Auf Basis der Zweitstimmen soll errechnet werden, wie viele Mandate jeder Partei in einem Bundesland zustehen. Erzielt sie über die Erststimmen mehr Wahlkreismandate, bleiben die Kandidaten mit den niedrigsten Ergebnissen zunächst unberücksichtigt. Die Überhangmandate würden somit entfallen.

Damit die betroffenen Wahlkreise trotzdem im Bundestag vertreten sind, sollen die Wähler eine weitere Entscheidung auf ihrem Stimmzettel treffen. Sie erhalten eine zweite Erststimme - die sogenannte Ersatzstimme. Das Mandat in solchen Wahlkreisen erhält dann die Person, auf die insgesamt die meisten Erst- und Ersatzstimmen entfallen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.