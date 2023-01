US-Repräsentantenhaus

Der Republikaner Kevin McCarthy ist der neue Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses (Jose Luis Magana / FR159526 AP / dpa / Jose Luis Magana)

Als größte Herausforderung seiner Arbeit bezeichnete McCarthy die Migrationspolitik der USA. Er sprach von "weit geöffneten Grenzen im Süden". Auch die Energiepolitik will er ändern, sie sei bisher von einem "Amerika zuletzt" gekennzeichnet. Ein weiterer Schwerpunkt sei für McCarthy die moralische Erziehung an Schulen, dort gebe aus seiner Sicht eine "Woke-Indoktrinierung", also einen besonderen Fokus auf diskriminierende Tendenzen in der Gesellschaft.

Mit der Wahl McCarthys geht eine tagelange Hängepartie zu Ende. Es ist das erste Mal seit 100 Jahren, dass ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses nicht im ersten Anlauf gewählt wurde. Das langwierige Verfahren mit 15 Wahlgängen gilt als Zeichen für die interne Zerstrittenheit der Republikaner. Um seine parteiinternen Kritiker umzustimmen, hatte McCarthy ihnen immer umfangreichere Zugeständnisse gemacht. Unter anderem soll künftig wieder die Stimme eines einzigen Abgeordneten reichen, um ein Votum über die Absetzung des Vorsitzenden herbeizuführen. Einfache Abgeordnete sollen zudem mehr Möglichkeiten bekommen, Einfluss auf die Ausarbeitung und Billigung von Gesetzen zu nehmen.

Der Abgeordnete Bishop, zunächst selbst Abweichler unter den Republikanern, bezeichnete die vergangenen Tage der Wahlgänge als eine "historische Übung in amerikanischer Demokratie". Aufgrund der Kompromisse, die McCarthy auf dem Weg zu seiner Wahl eingegangen war, erwarteten die Demokraten dagegen, er werde zum kraftlosesten Speaker der jüngeren Geschichte. Die Abgeordnete Escobar aus Texas unterstellte den Republikanern, nicht regierungsfähig zu sein.

Politologe: McCarthy wird ausschließlich blockieren

Der Politologe Josef Braml sagte im Deutschlandfunk , die Aufgabe, die McCarthys von seiner Partei zugedacht sei, sei es, nicht zu regieren, sondern zu blockieren. Durch die Zugeständnisse befände sich der neue Speaker nun in "Geiselhaft" des harten Kerns seiner Partei. Die Vorsitzendenwahl sei zu einer Blamage für die Republikaner geworden, dennoch werde die Regierungsarbeit für US-Präsident Biden nun schwerer.

Braml hält es zudem für möglich, dass durch angekündigte niedrigere Obergrenzen für staatliche Ausgaben mittelfristig die amerikanische Unterstützung der Ukraine stagnieren und somit der Druck auf Europa steigen könnte.

Biden ruft Republikaner zur Zusammenarbeit auf

US-Präsident Biden erklärte sich nach der Wahl bereit, mit den Republikanern zusammenzuarbeiten, sofern dies möglich sei. Zeitgleich erwartete er von den Republikanern einen Kooperationswillen und betonte, es sei an der Zeit, verantwortungsvoll zu regieren. McCarthy, der sogenannte "Speaker of the House", ist in der US-Politik der drittmächtigste Mann nach dem Präsidenten und der Vize-Präsidentin. Bisher hatten die Demokraten auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Es wird erwartet, dass die Republikaner Biden das Regieren nun erheblich erschweren, denn sie können Reformvorhaben blockieren. Zudem können sie auch parlamentarische Untersuchungen gegen Biden und dessen Regierung einleiten.

