Harvey Weinstein vor Gericht in New York (dpa / AP / Steven Hirsch)

Der 72-jährige Weinstein, der gesundheitliche Probleme hat, wurde für die kurze Anhörung in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben. Weinstein war 2020 wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Vor einigen Wochen hob ein Berufungsgericht in New York die Verurteilung wegen Verfahrensfehlern auf. Zahlreiche Unterstützer und Aktivistinnen der MeToo-Bewegung zeigten sich entsetzt. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, den Prozess neu aufrollen zu wollen.

Weinstein ist weiter in Haft, weil er 2023 in einem anderen Strafprozess in Los Angeles, in dem es ebenfalls um Sexualverbrechen ging, zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Auch dieses Urteil fechten seine Verteidiger an.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.