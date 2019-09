Drama ist für Lilly Among Clouds nichts Schlechtes, im Gegenteil. Und bei ihrem zweiten Album "Green Flash" hat sie sich nach eigenen Angaben sehr viele dramatische Experimente erlaubt. Das funktioniere vor allem über den Einsatz des eigenen Gesangs.

Call- und Response-Technik

Im Song "Look at the earth" zum Beispiel hat sie ihn in einer Call - und Response-Technik aufgenommen, wodurch es so klingt, als würde die Musikerin mit sich selbst im Duett singen. Später wird dann ein richtiger Lilly-Chor daraus.

"Ich mag es, wenn man die Musik richtig spürt, egal ob man den Text versteht oder nicht", sagte Lilly im Deutschlandfunk.

