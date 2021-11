Die Internationale Raumstation ISS (picture alliance/dpa)

Das Bauteil hat sechs Docks für weitere Module. Am 18. März soll die erste Sojus-Raumkapsel mit drei Kosmonauten an Bord an dem neuen Bauteil andocken. Zur Zeit arbeiten sieben Menschen in der Raumstation, darunter der Deutsche Matthias Maurer.

