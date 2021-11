Die Internationale Raumstation ISS (picture alliance/dpa)

Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos teilte mit, das Modul habe unter anderem Lebensmittel, Werkzeug und Hygienartikel zur ISS gebracht. Künftig soll das Andock-Modul Anlegemöglichkeiten für fünf Raumschiffe bieten.

Am 18. März soll die erste Sojus-Raumkapsel mit drei Kosmonauten an Bord an dem neuen Bauteil andocken. Zur Zeit arbeiten sieben Menschen in der Raumstation, darunter der Deutsche Matthias Maurer.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.