Pläne von Özdemir

Ernährungsminister Özdemir schlägt neues Bio-Label in Kantinen und Mensen vor. (picture alliance / Caroline Seidel / dpa)

Der entsprechende Verordnungsentwurf sieht ein Label mit den Stufen Gold, Silber und Bronze vor, mit dem Anbieter den Bio-Anteil in ihrer Küche freiwillig angeben können. Die Stufeneinteilung soll am Geldwert des gesamten Wareneinkaufs bemessen werden. Özdemir sagte, mit dem Logo könnten Kantinen und Mensen einfach und überprüfbar eine nachhaltige Verpflegung kennzeichnen und so für sich werben.

Die Bundesregierung strebt einen deutlichen Ausbau der ökologischen Landwirtschaft an. Ziel ist ein Öko-Flächenanteil von 30 Prozent bis 2030.

