In der westenglischen Hafenstadt Bristol sind Proteste gegen ein geplantes Polizeigesetz eskaliert.

Mindestens 20 Polizeieinsatzkräfte wurden verletzt, sieben Personen wurden festgenommen. Zunächst hatten hunderte Menschen friedlich gegen das neue Gesetz protestiert. Einzelne griffen dann eine Polizeiwache an. Sie warfen Fensterscheiben ein, schossen Feuerwerkskörper auf Einsatzkräfte und beschädigten mehrere Autos. Der britische Innenminister Patel sprach von inakzeptablen Szenen. Das neue Polizeigesetz räumt den Sicherheitskräften in Großbritannien deutlich weitreichendere Befugnisse ein als bisher. So darf sie beispielsweise friedliche Demonstrationen einschränken, sobald diese wegen Lärms die Öffentlichkeit einschüchtern oder schweres Missbehagen auslösen, wie es heißt.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.