Der frühere Berliner Finanzsenator Sarrazin sorgt mit einem neuen Buch zum Islam für Wirbel. Darin behauptet er, Deutschland wäre ohne Muslime "reicher und nicht ärmer". Mehrere Wissenschaftler weisen zentrale Thesen Sarrazins zurück.

Die Islamwissenschaftlerin Ulrike Freitag sagte Deutschlandfunk Kultur, die Aussage Sarrazins, dass Muslime aufgrund ihrer religiösen Verfasstheit mehr Kinder bekämen als andere, sei blanker Unsinn. Es gebe zwar eine klare Korrelation zu den Lebensbedingungen, Fragen sozialer Absicherung im Alter und zum Lebensort (ländlich oder in der Stadt). Das habe aber mit der Religion nichts zu tun, betonte die Direktorin des Zentrums Moderner Orient an der FU Berlin.



Der Islamwissenschaftler Mathias Rohe aus Erlangen fügte hinzu, Sarrazin ignoriere Daten, die zeigten, dass die Geburtenrate muslimischer Zuwanderer durch Zugang zum Bildungssystem in den Folgegenerationen sinke.



Der Münsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide äußerte sich zu Sarrazins Darstellung, dass in keinem Land mit muslimischer Mehrheit die Demokratie funktioniere. Khorchide führte Indonesien als Beispiel an: Das größte islamische Land der Welt sei seit den 70er Jahren eine Demokratie. Der Wissenschaftler widersprach zudem Sarrazins These, wonach die islamische Gesellschaft angeblich nach Dominanz und Herrschaft strebt. Man müsse unterscheiden zwischen dem Islam und Islamismus, betonte Khorchide und verwahrte sich gegen "Pauschalurteile".



Sarrazin behauptet weiter, dass Muslime in Deutschland und Europa überdurchschnittlich an Kriminalität beteiligt seien. In offiziellen Kriminalstatistiken sei die Religionszugehörigkeit von Tatverdächtigen nicht enthalten, sagte der Kriminologe Christian Walburg. Der Anteil der Muslime unter den Strafgefangenen sei zwar größer als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Daraus könne man aber nicht ohne weiteres den Schluss ziehen, dass Religion die Ursache für die Straffälligkeit wäre.



Sarrazin hat sein neues Buch "Feindliche Übernahme - Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht" heute in Berlin vorgestellt. Mit dem Titel "Deutschland schafft sich ab" landete er 2010 einen Bestseller (Audio-Link). Die SPD versuchte, ihn aus der Partei zu werfen - vergeblich.