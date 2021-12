Die Innenminister Pistorius (l.), Strobl (m.) und Herrmann nach der Herbstkonferenz. (Marijan Murat/dpa)

Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchef Strobl, sagte in Stuttgart, die Corona-Pandemie zeige, dass Deutschland krisenfester werden müsse. Deshalb sei eine solche Schaltstelle von Bund und Ländern notwendig. Die Umsetzung des Projekts könne im Frühjahr beginnen. Strobl sprach von einem "Meilenstein für den Bevölkerungsschutz". Wie er weiter ausführte, sollen IT-gestützt und unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz riesige Datenmengen zusammengeführt, in Sekundenschnelle gescannt und in Echtzeit analysiert werden. Damit wolle man Krisen erkennen, bevor sie entstünden.

Darüber hinaus forderten die Innenminister von Bund und Ländern die Polizei auf, sie soll sich an vielen Orten Deutschlands angesichts der hohen Infektionszahlen nun schwerpunktmäßig auf die Durchsetzung der Corona-Regeln konzentrieren. Die Polizei müsse nun Prioritäten setzen, die Kontrolle von Verkehrsdelikten sei da nachrangig, sagte Bayerns Ressortchef Herrmann. Die Einhaltung der Corona-Regeln sei bedeutsamer als der Kampf gegen Falschparker und Raser. Die Arbeitskapazität der Polizei sei aber nicht beliebig vermehrbar.

