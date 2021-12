Das neue Bundeskabinett. (Odd ANDERSEN / AFP)

Am Nachmittag übernahm Scholz das Kanzleramt offiziell von seiner Vorgängerin Merkel. Bei der Übergabe wünschte sie Scholz eine glückliche Hand für das Land. Am Vormittag hatte der Bundestag den SPD-Politiker zum neunten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Scholz erhielt in der geheimen Abstimmung 395 Ja-Stimmen und damit rechnerisch 15 weniger, als Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP anwesend waren. Mehrere der insgesamt 416 Abgeordneten der Regierungsfraktionen fehlten krankheitsbedingt.

Der 63-jährige Scholz wurde von Bundespräsident Steinmeier offiziell ernannt und leistete anschließend im Bundestag den Amtseid. Auf die gleiche Weise wurden die je acht Ministerinnen und Minister in ihr Amt eingeführt. Die SPD besetzt sieben Ministerien, darunter Inneres, Verteidigung und Arbeit. Die Grünen stellen fünf Kabinettsmitglieder, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck ist gleichzeitig Vizekanzler. Vier Minister kommen aus den Reihen der FDP, zuständig unter anderem für Finanzen und Digitales.

