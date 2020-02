In Europa hat es einen ersten Todesfall durch das neuartige Coronavirus gegeben.

Ein 80-jähriger Tourist aus China sei in einem Pariser Krankenhaus an der durch das Virus ausgelösten Lungenentzündung gestorben, teilte Gesundheitsministerin Buzyn mit. Frankreich hat bislang elf Infektionen mit dem Virus registriert. In Deutschland sind es 16.



Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn werden Flugreisende aus China künftig noch genauer nach Ansteckungsrisiken befragt. Man müsse bei der Einreise wissen, wer Kontakt mit infizierten Patienten gehabt habe und wer aus Infektionsgebieten komme, sagte Spahn. Derzeit gibt es Direktflüge aus China nur nach Frankfurt am Main und München.



In China stieg die Zahl der Erkrankungen weiter, wenn auch langsamer als bisher. Nach Angaben der Gesundheitskommission wurden 2.641 neue Fälle registriert. Damit gibt es 66.492 bestätigte Infektionen. Mehr als 1.500 Menschen starben an der neuen Lungenkrankheit. Außerhalb Chinas gibt es bislang etwa 600 Erkrankungen. Mit einem Fall in Ägypten wurde das Virus erstmals in Afrika nachgewiesen.

Sorge über Risiken in Afrika

Unter anderem Italiens Gesundheitsminister Speranza hatte sich zuletzt besorgt über die Risiken in Afrika geäußert. Die Gesundheitssysteme vieler afrikanischen Länder seien verletzlicher als die europäischer Staaten, sagte er. Breite sich das Virus dort aus, könne dies auch ernsthafte Folgen für Europa haben.



Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, arbeitet die Weltgesundheistorganisation (WHO) seit Wochen daran, Länder mit einem schwachen Gesundheitssystem in Afrika und anderen Regionen auf einen möglichen Ausbruch der Lungenkrankheit Covid-19 vorzubereiten. Weiter schreibt die dpa, die WHO-Region Afrika habe in einer Analyse von Mitte Februar die meisten der 47 Länder als begrenzt vorbereitet auf einen Ausbruch betrachtet. Nur sieben wurden demnach als angemessen vorbereitet beurteilt, darunter waren Algerien und Madagaskar.