Als Folge der Coronavirus-Epidemie in China erwartet die Internationale Luftverkehrsvereinigung ICAO deutliche Umsatzeinbußen für die Fluggesellschaften. Auch in vielen weiteren Bereichen der weltweiten Wirtschaft sind Auswirkungen spürbar.

Die Lufthansa und ihre Töchter Swiss und Austrian Airlines setzen alle Flüge zum chinesischen Festland bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März aus. Insgesamt hätten 70 Airlines angesichts des neuartigen Coronavirus alle Flüge von und nach China eingestellt und 50 weitere ihr Angebot zurückgefahren, erklärte die ICAO. Man rechne weltweit mit Umsatzeinbußen von bis zu 4,6 Milliarden Euro.

Konkrete Auswirkungen noch kaum absehbar

Das Magazin "The Economist" verweist darauf, dass derzeit noch kaum absehbar sei, wie sich unterbrochene globale Lieferketten auf die Weltwirtschaft auswirkten. Eine Fabrik in Wuhan könne etwa Teile an eine Firma in einer anderen Region Chinas liefern, die ihrerseits eine Fabrik in Stuttgart beliefere, wobei das Endprodukt im US-Bundesstaat Michigan entstehe.



In China sei die ohnehin schwächelnde Nachfrage nach Autos durch die Virus-Krise eingebrochen, berichtet unser Schanghai-Korrespondent Steffen Wurzel. Allein im Januar sind demnach fast 20 Prozent weniger Pkw verkauft worden als im Jahr davor. Auch die Autoproduktion leide erheblich. Betroffen seien auch deutsche Firmen.

Dax auf Rekordhoch, deutsche Wirtschaft stagniert

Zwar stieg der Dax am Morgen kurz nach dem Handelsstart auf ein Rekordhoch von 13.766 Punkten. Insgesamt stagniert das Wirtschaftswachstum in Deutschland laut Statistischem Bundesamt allerdings. Es habe im vierten Quartal keine Veränderungen zu den vorherigen drei Monaten gegeben. Im Gesamtjahr legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent zu.

DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben verwies darauf, dass die Auswirkungen des Coronavirus noch wenig absehbar seien. Gleichwohl herrsche bei den international agierenden deutschen Unternehmen Verunsicherung.



Das Bundeswirtschaftsministerium warnt vor negativen Folgen für die Konjunktur durch das Virus. Die außenwirtschaftlichen Risiken hätten sich durch dessen Ausbreitung erhöht. Trotz der unklaren Folgen der Epidemie in China geht die EU-Kommission davon aus, dass alle Staaten der Euro-Zone auf Wachstumskurs bleiben (Einen Beitrag zum Thema finden Sie hier).



In Deutschland sollen alle Messen vorerst wie geplant stattfinden. Das teilte der Verband der deutschen Messewirtschaft "Auma" nach der Absage der Mobilfunkmesse "Mobile World Congress" in Barcelona mit. In Spanien wurden zwar bislang nur zwei Fälle von Coronavirus-Infektionen registriert. Unter den Besuchern in Barcelona sind nach Angaben der Veranstalter allerdings normalerweise bis zu 6.000 Teilnehmende aus China. Normalerweise bringt die Messe der Region rund eine halbe Milliarde Euro.

Singapur warnt vor Rezession

Singapurs Ministerpräsident Lee Hsien Loong warnt davor, dass die Wirtschaft seines Landes wegen der Belastungen durch das Coronavirus in eine Rezession abgleiten könnte. Südkorea hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus Notmaßnahmen versprochen, um die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu begrenzen.