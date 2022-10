Europäische Politische Gemeinschaft

Die Prager Burg bietet die Kulisse für das erste Treffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft. (dpa / Sven Hoppe)

In dem von Frankreichs Präsident Macron initiierten Format wollen die EU-Staaten die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern verbessern. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Folgen stehen. Neben den 27 EU-Staaten wurden 17 weitere Länder zu dem Treffen in der tschechischen Hauptstadt eingeladen. Darunter sind etwa Großbritannien, die Ukraine, die Türkei, Norwegen, die Schweiz sowie die sechs Staaten des westlichen Balkans. Die Ukraine wird durch Ministerpräsident Schmyhal vertreten, Präsident Selenskyj soll per Video zugeschaltet werden. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Scholz an dem Treffen teil.

