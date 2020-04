Mit einem neuen Förderprogramm will der Bund die Antisemitismusforschung in Deutschland stärken.

Dazu sollten in den kommenden fünf Jahren insgesamt zwölf Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, sagte Bundesforschungsministerin Karliczek (CDU) bei der Vorstellung in Berlin. Gefördert würden Grundlagenforschung, aber auch Vorhaben, die in konkrete Handlungsempfehlungen münden sollten.



Antisemitismus dürfe in Deutschland keinerlei Platz haben. Dass sich Juden bedroht fühlten, sei in keiner Weise akzeptabel, betonte die CDU-Politikerin.