Wenn alle es nutzen - die Obamas, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Papst -, dann sollte es doch endlich auch eine eigene Forschungsstelle geben, die das Selfie in all seinen Facetten wissenschaftlich untersucht. Das dachte sich die junge Wissenschaftlerin Kristina Steimer, als sie an ihrer Doktorarbeit zum Thema saß. Seit kurzem leitet sie das frisch gegründete Netzwerk mit Sitz in München.

Mit ihr wollen wir in unserer @mediasres-Ausgabe am Montag, den 16. Juli, darüber reden, ob Selfies gefährlich sind. Immerhin kamen 2015 mehr Menschen beim Selfie-Taking ums Leben als bei Haiangriffen. Oder ob das Selfie nicht einfach eine wunderbare Selbstoptimierungs-Maschine ist.