Die bisherige SPD-Co-Vorsitzende Esken und Generalsekretär Klingbeil sollen die SPD künftig in einerm Doppelspitze führen. Kanzlerkandidat Scholz würdigte die beiden als "ein sehr gutes Team für Fortschritt und Zusammenhalt". Esken und Klingbeil selbst kündigten an, den internen Politikstil der vergangenen Monate fortschreiben zu wollen.

Die Geschlossenheit, der gegenseitige Respekt und die Ernsthaftigkeit, mit der die Partei in den vergangenen Monaten agiert habe, solle in neuer Besetzung weiter gepflegt werden, schrieben sie in einem gemeinsamen Brief an die Mitglieder. Darin bitten Esken und Klingbeil um Unterstützung ihrer Kandidatur für den Parteivorsitz auf dem Delegiertentreffen im Dezember. Weiter heißt es in dem Schreiben von Esken und Klingbeil, die SPD müsse sozialdemokratische Lösungen präsentieren und diese mit Haltung durchsetzen, damit das Leben in Deutschland für alle besser werde.

"Architekt der Erneuerung"

Beide waren zuvor sowohl vom Präsidium als auch vom Vorstand einstimmig für die neue Doppel-Spitze nominiert worden. Davor hatte Esken Klingbeil im ARD-Fernsehen gewürdigt. Er sei ein Architekt der Erneuerung der Partei, sie schätze ihn persönlich sehr, sagte die 60-Jährige. Sie und der 43-jährige Klingbeil kommen aus unterschiedlichen Flügeln der SPD: Esken aus der Partei-Linken, Klingbeil aus dem konservativen Seeheimer Kreis.



Die neue SPD-Spitze soll auf einem Bundesparteitag vom 10. bis 12. Dezember in Berlin gewählt werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich vor dem Parteitag noch weitere Bewerberinnen oder Bewerber für den SPD-Vorsitz melden.



Die Personaldebatte war nötig, weil der amtierende Co-Vorsitzende Walter-Borjans Ende Oktober seinen Rückzug angekündigt hatte. Der 69-Jährige begründete seine Entscheidung damit, dass nun Jüngere ans Ruder sollten. Er war zusammen mit Esken im Dezember 2019 nach einem langwierigen Auswahlprozess an die SPD-Spitze getreten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.