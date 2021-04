In China ist ein Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in Kraft getreten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, können demnach künftig etwa übermäßige Essensbestellungen mit einer Strafe von umgerechnet bis zu 1.275 Euro geahndet werden. Die Firmen dürfen außerdem eine Entsorgungsgebühr von Kundinnen und Kunden verlangen. In China werden Berichten zufolge verstärkt Lebensmittel verschwendet. Allein in der Catering-Branche sollen es jedes Jahr 18 Milliarden Kilogramm sein, berichtet der staatliche Sender CGTN.



Chinas Staats- und Parteichef Xi hatte sich schon in der Vergangenheit über Lebensmittelverschwendung in seinem Land beschwert. Er bezeichnete die Menge als schockierend, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.