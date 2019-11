In Russland tritt heute ein neues Internetgesetz in Kraft. Reporter ohne Grenzen befürchtet noch mehr Zensur und Überwachung. Die russischen Behörden sprechen von mehr Schutz vor Angriffen "von außen".

Vorgesehen ist der Bau einer neuen Netz-Infrastruktur. Russland begründet dies mit der IT-Sicherheit. Kremlsprecher Peskow stellte klar, es sei nicht geplant, Russland vom Netz abzukoppeln. Es bestehe viel mehr die Gefahr, dass der Westen seinerseits Russland abkopple. Daher brauche man eine unabhängige, eigene Infrastruktur für ein "autonomes Internet". Präsident Putin spricht von einem Gesetz, das für die nationale Sicherheit notwendig sei.

"Neue Stufe der Internetzensur"

Reporter ohne Grenzen findet dagegen deutliche Worte der Kritik: "Dieses Gesetz ist der Versuch, die Internetzensur in Russland auf eine neue Stufe zu heben: Es belegt, dass die russische Führung bereit ist, die gesamte Infrastruktur des Netzes unter politische Kontrolle zu bringen, um bei Bedarf den digitalen Informationsfluss abzuschneiden."



Die sehr schwammig definierten neuen Befugnisse ermöglichten der Regierung weitreichende und keiner Kontrolle unterworfene Eingriffe, heißt es. Damit werde unter anderem der Schutz der Privatsphäre verletzt. Zudem würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die russischen Behörden Teile des Internets für Russland sperren könnten. Kontrolle und Filterung würden künftig zentralisiert durch Geheimdienste und Medienaufsicht erfolgen.



Auch Human Rights Watch spricht davon, das neue Gesetz erweitere vor allem die Kontrolle der Regierung über das Internet. Das Recht der Menschen auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Informationsfreiheit würden damit beschnitten.

"Isolierung von der Außenwelt"

Unser Russland-Korrespondent Thielko Grieß berichtet (Audio-Link), das neue Gesetz gestatte zahlreiche Sperren. So sagt etwa ein Vertreter der NGO Roskomsvoboda, die sich gegen Zensur wendet: "Es geht um die Isolierung des russischen Internets von der Außenwelt im Fall von Massenprotest-Bewegungen oder um den Shutdown in einzelnen Städten, wenn es dort Proteste gibt."



Offenbar sollen also die Datenflüsse zentralisiert und innerhalb des russischen Internets vollständig kontrolliert werden. Der NGO zufolge bekommt jeder Nutzer eine Ausrüstung, durch die der gesamte Datenverkehr laufe - eine Art Kasten, der analysiere, auf welche Seiten man gehen oder welche App man auf dem Telefon nutzen wolle. Wenn die Software registriert, dass es sich um verbotene Inhalte handle, werde die Verbindung unterbrochen, oder es erscheine ein Sperrhinweis.