Twitter-Übernahme durch Musk

Bis die Mitglieder berufen seien, werde es keine größeren Entscheidungen zu Inhalten oder der Wiederherstellung von gesperrten Zugängen geben, teilte der US-Unternehmer mit, der auch den Autohersteller Tesla sowie das Raumfahrtunternehmen Space-X führt und als reichster Mann der Welt gilt. Hintergrund sind Sorgen vor zunehmenden Hassbotschaften und Falschnachrichten. Musk hatte seinen Twitter-Kauf auch damit begründet, Debatten und Meinungsäußerungen ohne Zensur zu ermöglichen.

Die Bundesregierung kündigte gestern an, ihre weitere Präsenz auf Twitter von den Entwicklungen unter Musk abhängig zu machen. Viele deutsche Twitter-Nutzer legten sich bereits Konten bei Alternativplattformen wie Mastodon an. Die Europäische Union bekräftigte ihre Mahnung an Musk, sich an die Vorgaben in Europa zu halten.

