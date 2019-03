Die Grünen stellen heute in Berlin die ersten Zwischenergebnisse zu ihrem neuen Grundsatzprogramm vor.

Der Zwischenbericht trägt den Titel "Veränderung in Zuversicht". Anschließend gibt es eine Diskussion unter anderem mit der Klima-Aktivistin Neubauer von "Fridays for Future" und der Journalistin Ataman. Morgen sollen die rund 700 Teilnehmer des zweitägigen Treffens die Inhalte in kleinen Gruppen diskutieren. Das neue Grundsatzprogramm soll im Herbst 2020 verabschiedet werden. Zudem feiern die Grünen heute ihr 40-jähriges Bestehen.