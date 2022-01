Das neue Kabinett der Niederlande steht auf der Treppe des Royal Palace in Noordeinde. (dpa/Peter Dejong)

Das Kabinett wurde am Vormittag in Den Haag vereidigt. 14 der 29 Minister- und Staatssekretärs-Posten sind mit Frauen besetzt. Rutte ist bereits seit 2010 in wechselnden Koalitionen Regierungschef. Das derzeitige Bündnis besteht aus vier Parteien. Neben Ruttes konservativer VVD sind dies die Mitte-Links-Partei D66, die christdemokratische CDA und die ebenfalls konservative Christen-Union. Im Regierungsprogramm spielen Klimafragen eine zentrale Rolle.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.