Arbeiter im tschechischen Atomkraftwerk Dukovany während einer Übung im März 2013. (AFP/MICHAL CIZEK)

Es liegt in der Region Südmähren, gut 200 Kilometer östlich von Passau in Bayern und weniger als 100 Kilometer nördlich von Wien. Ministerpräsident Fiala gab bei einem Besuch am geplanten Standort in Dukovany heute grünes Licht für das Projekt. Sein Land wolle damit einen weiteren Schritt hin zur Energie-Unabhängigkeit machen, sagte Fiala. Der russische Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, wie entscheidend dieses Ziel sei.

Die Baukosten für den neuen Reaktor werden auf umgerechnet sechs Milliarden Euro geschätzt. Derzeit sind in Dukovany bereits vier Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart in Betrieb. Angesichts des Alters der bestehenden Anlage von mehr als 35 Jahren befürchten Umweltschützer ein wachsendes Sicherheitsrisiko.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.