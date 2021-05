Unions-Kanzlerkandidat Laschet spricht sich für eine zügige Umsetzung des neuen Klimaschutzgesetzes aus.

Entscheidend sei, dass höhere Ziele mit zusätzlichen Maßnahmen verbunden würden, sagte der CDU-Bundesvorsitzende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man dürfe keine Zeit verlieren und müsse unbedingt machen, was in dieser Wahlperiode noch möglich sei. In der nächsten Legislaturperiode solle dann ein Gesamtkonzept für den Weg zur Klimaneutralität aufgebaut werden. Mit Blick auf die CO2-Abgabe erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, der - Zitat - "Bepreisungspfad" müsse "mit größeren Schritten straffer" werden.



Gestern hatte das Bundeskabinett als Reaktion auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein neues Klimaschutzgesetz beschlossen. Demnach soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, und damit fünf Jahre früher als zunächst geplant. Um dies zu erreichen, müssen die einzelnen Wirtschaftssektoren wie der Verkehr oder die Industrie ihre Emissionen schneller und stärker senken.

