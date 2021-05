Unions-Kanzlerkandidat Laschet spricht sich für eine zügige Umsetzung des neuen Klimaschutzgesetzes aus.

Der CDU-Bundesvorsitzende sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man dürfe keine Zeit verlieren und müsse unbedingt machen, was in dieser Wahlperiode noch möglich sei. In der nächsten Legislaturperiode solle dann ein Gesamtkonzept für den Weg zur Klimaneutralität aufgebaut werden. Mit Blick auf die Kosten erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, die Energiewende werde nur gelingen, wenn sie sozial und gerecht sei. SPD-Kanzlerkandidat Scholz forderte von den Bundesländern im Fernsehsender ProSieben konkrete Schritte für mehr Klimaschutz. In diesem Zusammenhang kritisierte er, im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg seien in den vergangenen Jahren so gut wie keine Windräder mehr gebaut worden. Ähnlich sehe es im schwarz-grün regierten Hessen aus.



Gestern hatte das Bundeskabinett als Reaktion auf ein Urteil aus Karlsruhe das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. Demnach soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden, und damit fünf Jahre früher als zunächst geplant. Um dies zu erreichen, müssen die einzelnen Wirtschaftssektoren wie der Verkehr oder die Industrie ihre Emissionen schneller und stärker senken.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.