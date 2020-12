Mit diesem Ergebnis muss sich die EU auf der Jubiläumsfeier des Pariser Klimaabkommens zumindest nicht schämen. Vor dem morgigen UN-Klimagipfel fünf Jahre nach Abschluss des Klimavertrages in Paris haben sich die 27 Mitgliedsländer auf ambitioniertere Reduktionsziele verständigt. Bis 2030 soll der Ausstoß klimarelevanter Gase um mindestens 55 Prozent gesenkt werden, verglichen mit dem Stand von 1990. Dies ist eine deutliche Verschärfung gemessen am bisherigen Ziel von lediglich 40 Prozent und es ist ein Schritt in Richtung der angestrebten Klimaneutralität der EU bis zur Mitte des Jahrhunderts.

Allerdings ist dieser Schritt nicht so groß, wie ihn das EU-Parlament gehen wollte, das eine CO²-Reduktion von 60 Prozent vorgeschlagen hatte; und diesem Schritt müssen noch viele Engagierte folgen, denn gemessen an dem Ziel des Pariser Klimaabkommens: die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, ist eine CO²-Einsparung von nur 55 Prozent in den nächsten 10 Jahren zu wenig.

Der Klimawandel sorgt längst für Probleme

Wo der Trend hingeht wurde in den letzten fünf Jahren deutlich. Es waren die wärmsten weltweit, seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch in unseren gemäßigten Breiten sind die Sommer ungewöhnlich heiß und wasserarm. Für die Weinernte war das vielleicht noch von Vorteil, aber die Getreidebauern mussten herbe Verluste hinnehmen. Auch die Wälder sehen nach mehreren Jahren andauernder Trockenheit traurig aus. Vielleicht haben wir in einigen Jahren offene Graslandschaften, wo heute noch Buchen stehen?

(picture alliance / dpa / blickwinkel / H. Baesemann)Tauender Permafrost - Klimamodell prophezeit Erderwärmung um 3 Grad

Einer neuen Klimastudie zufolge, steuern wir unaufhaltsam auf eine drei Grad wärmere Welt zu. Der Grund: Tauender Permafrost beschleunigt den Klimawandel – egal wie stark wir die Treibhausgasemissionen jetzt noch reduzieren. Doch Kritiker halten die Modellrechnungen für wenig aussagekräftig.

Etwas weiter nördlich sorgt der tauende Permafrostboden für massive Probleme: so versinken beispielsweise in Sibirien ganze Eisenbahnverbindungen im Schlamm und bleiben unpassierbar. Was im Norden zu viel ist, fehlt woanders: die Gemüseproduzenten in Italien oder Spanien haben zu wenig Wasser.

Jeder einzelne muss handeln

Der Klimawandel ist also schon lange nicht mehr eine abstrakte Gefahr, diskutiert von Wissenschaftlern und Klimabeamten, sondern ist im Alltag spürbar. Und genau dort sollte auch jeder anfangen, in China, den USA, in der EU, in Hamm-Bossendorf und Rosenheim. Denn die vielen bestellten Schuhe, von denen die meisten wieder zurück geschickt werden, müssen energieaufwendig um den Globus transportiert werden. Das jährlich neue Handy, der ständig neue Firmenwagen muss ressourcenverschwendend produziert werden.

Also: nicht immer auf die USA oder China verweisen, weil die viel mehr CO² in die Atmosphäre entlassen als die europäischen Länder, sondern mit gutem Beispiel vorangehen. Das gilt für die EU, die noch mehr als 55 Prozent einsparen muss, und das gilt für jeden einzelnen. Denn Jeder und Jede wird unter den Folgen des Klimawandels leiden.