Ein Lobbyregister macht der Öffentlichkeit transparent, welche Lobbyisten bei Politikern ein- und ausgehen (Imago/ STPP)

Wie der Bundestag in Berlin mitteilte, ist das Verzeichnis von Samstag an auf der Internetseite des Parlaments einsehbar. In die Liste müssen sich alle professionellen Interessenvertreter eintragen, die Kontakt zu Abgeordneten oder Regierungsmitgliedern aufnehmen.

Der Bundestag hatte die Einführung des Lobbyregisters im März beschlossen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann sagte der Deutschen Presse Agentur, damit sei ein erster Schritt für mehr Transparenz getan. Das Register müsse allerdings rasch noch einmal überarbeitet werden. Haßelmann verwies auf die im Koalitionsvertrag mit SPD und FDP vereinbarten Ergänzungen, etwa einen sogenannten Fußabdruck für Gesetze. Damit ist ein Hinweis gemeint, welche Interessenvertreter im Entstehungsprozess neuer Gesetze mitgewirkt haben.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.