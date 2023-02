Als Erinnerung an die Flutkatastrophe wird in Bad Neuenahr-Ahrweiler heute ein Mahnmal aufgestellt. (imago images / NurPhoto / Ying Tang )

Die Enthüllung ist für heute Abend in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant. Es handelt sich um einen aus Kunstharz gegossenen Würfel mit einer Kantenlänge von 1,407 Metern. Die Zahl steht als Symbol für das Datum der Flut am 14.07.2021. Damals sind im Ahrtal mindestens 134 Menschen ums Leben gekommen, rund 9.000 Häuser wurden verwüstet. Weitere 49 Menschen starben in Nordrhein-Westfalen.

Die Enthüllung des Mahnmals bildet den Auftakt zu einer bundesweiten Kampagne. Auf Plakattafeln und im Vorprogramm von Kinos sowie in Fernsehen und Internet soll damit auf die Situation im Ahrtal aufmerksam gemacht werden, wo der Wiederaufbau anhält. Außerdem wollen die Initiatoren den Dialog darüber fördern, wie Katastrophen in Zukunft besser bewältigt werden können.

