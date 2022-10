Der Ansatz wird im Fachjournal Nature vorgestellt. Um eine Zelle zu befallen, verbinden sich Corona -Viren mit bestimmten Rezeptoren. Das neue Präparat blockiert diese Verbindung. Dabei führt das Medikament aber nicht - wie die meisten antiviralen Medikamente - zu Veränderungen am Virus selbst. Stattdessen verbindet es sich mit dem Corona-Virus, wird so zur Zelle gebracht und verändert dann an der Zelle die Rezeptoren für ein paar Stunden so, dass kein Virus mehr andocken kann. Da das Medikament nicht das Virus angreift, gibt es die Hoffnung auf weniger Resistenzen.