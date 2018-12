Im Streit um die künftigen Beziehungen hat die EU-Kommission der Schweiz ein Ultimatum von sechs Monaten gestellt.

EU-Nachbarschaftskommissar Hahn sagte in Brüssel, die Schweiz sei nicht bereit, das in jahrelangen Gesprächen ausgehandelte neue Rahmenabkommen zu ratifizieren. Bleibe es dabei, könnten keine neuen Abkommen mehr geschlossen und bestehende nicht angepasst werden. Zudem werde die EU die Schweizer Börsenregulierung dann nicht mehr als gleichwertig anerkennen. Nachverhandlungen schloss Hahn aus.



Die Schweizer Regierung hatte am 7. Dezember angekündigt, das Rahmenabkommen vorerst nicht zu verabschieden. Über die Unterzeichnung soll erst nach weiteren Gesprächen im Frühjahr entschieden werden. Gegner des Abkommens kritisieren inakzeptable Auflagen der EU für die Teilhabe am EU-Binnenmarkt.