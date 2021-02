In Bayern können muslimische Schülerinnen und Schüler ab dem kommenden Schuljahr Islamunterricht als Fach wählen.

Das beschloss die Landesregierung in München. Damit sollen Kinder und Jugendliche muslimischen Glaubens eine Wahlalternative zum bisherigern Religions- oder Ethikunterricht erhalten. In Bayern gibt es mehr als 160.000 muslimische Schülerinnen und Schüler, das entspricht etwa zehn Prozent aller Schulpflichtigen dort.



Aus der Staatskanzlei in München hieß es, der neue Islamunterricht sei aber kein islamischer Religionsunterricht, vergleichbar mit dem evangelischen, katholischen oder auch jüdischen. Schließlich gebe keine einheitlich organisierte islamische Religionsgemeinschaft in Bayern als Ansprechpartner.

