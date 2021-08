In Hongkong nimmt der Druck auf Demokratie-Aktivisten offenbar zu.

Der Künstler Kacey Wong erklärte in einem Interview, er habe Hongkong aus politischen Gründen verlassen und sei ins Exil nach Taiwan gegangen. Er fühle sich durch das Sicherheitsgesetz in seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt. Wong gehört zu den prominentesten Künstlern Hongkongs. In seinen künstlerischen Aktionen kritisierte er immer wieder die chinesische Politik. 2018 setzte er sich etwa in einen roten Käfig und spielte dabei die chinesische Nationalhymne auf einem Akkordeon.



Zuletzt war der prominente Hongkonger Sänger und pro-demokratische Aktivist Anthony Wong festgenommen worden. Die sogenannte Unabhängige Kommission gegen Korruption erklärte, Wong sei bei einer politischen Kundgebung 2018 mit zwei Songs aufgetreten und habe das Publikum zur Wahl eines prodemokratischen Kandidaten aufgerufen. Örtlichen Medienberichten zufolge wurde er inzwischen gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt.



In Hongkong gehen die pro-chinesischen Behörden mit zunehmender Härte gegen die Demokratiebewegung vor. Allein auf Grundlage des vor einem Jahr beschlossenen Nationalen Sicherheitsgesetzes wurden inzwischen mehr als 100 Personen verhaftet.

