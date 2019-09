Der "Grüne Knopf" soll als staatlich vergebenes Siegel Textilprodukte kennzeichnen, die nachhaltig und fair produziert worden sind. Aber der Vorstoß von Entwicklungsminister Müller ist umstritten. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, forderte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Nachbesserungen.

Wie funktioniert der "Grüne Knopf"?

Das neue Siegel, ein grünes Logo auf einem Aufnäher, soll den Verbraucherinnen und Verbrauchern zwei Dinge signalisieren: eine umweltverträgliche Produktionsweise und eine sozialverträgliche Unternehmenskultur.



Werden bei der Produktion von T-Shirts oder Bettwäsche zum Beispiel ökologische Standards erfüllt, wie der Verzicht auf schädliche Chemikalien? Werden soziale Mindeststandards eingehalten, wie das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit sowie die Zahlung von Mindestlöhnen? "Es geht um mehr Menschlichkeit und um Gerechtigkeit", sagte Müller bei der Vorstellung des Siegels in Berlin. Dafür wolle man neue nationale und auch internationale Standards setzen.



Mehr als zwei Dutzend solcher "Mindeststandards" müssen Textilunternehmen einhalten, damit sie ihre Produkte mit dem "Grünen Knopf" kennzeichnen dürfen. Zum Start wird es in einer Einführungsphase allerdings erst einmal nur um die Überprüfung der Arbeitsbereiche "Zuschneiden und Nähen" sowie "Bleichen und Färben" gehen. Später soll die gesamte Lieferkette einbezogen werden - "vom Baumwollfeld bis zum Bügel", schreibt das BMZ.



Um das staatliche Siegel können sich Unternehmen freiwillig bewerben. Geprüft werden sie von anerkannten Stellen wie dem TÜV.

Warum ein staatliches Siegel?

Im April 2013 rückte das Thema nachhaltige Textilproduktion in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. Bei dem Einsturz der mehrstöckigen Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch kamen über 1.100 Menschen ums Leben, mehr als 2.000 wurden verletzt. Ein Jahr später rief Minister Müller ein Textilbündnis ins Leben, um Kriterien für ein Siegel für faire Mode zu entwickeln. Solche Siegel gibt es schon länger, sie sind aber bislang nie vereinheitlicht worden. Einen Überblick liefert die Webseite "Siegelklarheit". Beteiligt sind unter anderem die Firmen Tchibo, Otto und der Outdoor-Spezialist Vaude.

Wieso wird das Siegel für faire Mode kritisiert?

Vor dem Start des "Grünen Knopfs" kritisieren Fachleute das Vorhaben. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, forderte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk die Einführung von Kriterien für existenzsichernde Löhne, nicht nur für örtliche Mindestlöhne. Darüber hinaus müsse über gesetzliche Rahmenbedingungen für die Wertschöpfung entlang der Lieferkette gesprochen werden. Sie hoffe auf Nachbesserungen an dem Siegel in der Pilotphase.



Kathrin Krause vom Bundesverband der Verbraucherzentralen fordert zudem einen "klaren Stufen- und Fristenplan" für die Ausweitung der Bereiche, in denen zukünftig geprüft werden soll.



Die Kampagne für Saubere Kleidung zweifelt die Umsetzbarkeit des Vorhabens an: "Unklar ist, wie die Kriterien und die Nachweisführung in der Praxis umgesetzt werden", steht in der Stellungnahme der Initiative.



Und Ingeborg Neumann, Präsidentin des Branchenverbandes textil+mode, stellte in der Stuttgarter Zeitung die Notwendigkeit eines weiteren Textil-Siegels grundsätzlich in Frage. Das baue "unnötige Doppelstrukturen" auf.