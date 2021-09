Mit Beginn des Schuljahrs hat China ein neues Unterrichtsfach eingeführt, das in die Lehren des Staatspräsidenten Xi Jinping einführen soll.

Es heißt "Das Denken Xi Jinpings über den chinesischen Sozialismus in der neuen Ära". Das Fach wird nach den Vorgaben des Bildungsministeriums in alle Lehrpläne integriert und gilt für alle Schüler bis zur Hochschulebene. Darin sollen die Ansichten des Präsidenten etwa über Patriotismus oder die Verantwortung der Bürger vermittelt werden. Zudem soll die Xi Jinping-Kunde Schülern die Rolle der Partei bei der Bekämpfung von Armut und Covid-19 nahe bringen. Wörtlich heißt es in der Regierungs-Mitteilung: "Grundschullehrer sollen die Liebe zur Partei, zum Land und zum Sozialismus in die Herzen der Kinder pflanzen".



Der Personenkult um Chinas Präsidenten Xi wird schon seit einigen Jahren vorangetrieben. Seine Amtszeit wurde für unbegrenzt erklärt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.