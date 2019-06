Tobias Jundt alias Bonaparte lebt zwar seit langem in Berlin, ist aber eigentlich Schweizer. Bei all dem Sprachwirrwarr auf seinen Platten vergisst man das gerne. Auf dem neusten Bonaparte-Album, auf "Was mir passiert", ist die Schweiz nun sehr präsent: Viele Texte sind auf Deutsch, Jundts schweizer Akzent ist zu hören. Einen der Songs hat er in seiner Muttersprache Schweizerdeutsch aufgenommen, zusammen mit der Sängerin Sophie Hunger.

Die Schweizer Sängerin Sophie Hunger (Paul Zinken/dpa)

"Das ist unser Serge Gainsbourg"

In "Dene Wos Guet Geit" geht es um Umverteilung, um die Idee, dass es eigentlich von allem genug für alle gibt, wenn man es nur fair verteilt. Das Lied stammt vom schweizer Liedermacher Mani Matter.

"Das ist unser Serge Gainsbourg, es gibt niemanden, der nicht damit aufgewachsen ist", erzählt Jundt. "Sein Werk ist Wahnsinn! Alle Songs sind lustig und gleichzeitig politisch scharf und gelten noch heute."

Auch neu: Die Texte stehen stärker im Vordergrund. Früher habe er mehr auf Parolen gesetzt, sagt Jundt. Die hätten zwar auch eine Message gehabt, die sei aber in den abgedrehten Bonaparte-Shows häufig untergegangen: "Wenn nackte Haut im Spiel ist, dann hören viele sowieso gar nicht mehr auf den Text. Weil sie denken, das kann ja gar nicht noch einen sozialkritischen oder poetischen oder intellektuellen oder irgendwie politischen Anspruch haben."

Musik aus der Metropolie Abidjan

Um sich zu trauen, die eigenen deutschen Texte aus der Schublade zu holen, musste Jundt er erst einmal richtig weit weg, nach Abidjan an die Elfenbeinküste: "Wenn man so reist, reflektiert man viel, denkt über sich selber nach."

In Westafrika habe er neue Rhythmen kennen gelernt, denen er etwas entgegensetzen wollte: "Ich habe das einfach probiert. Gleichzeitig wäre es für diese deutschen Texte auch falsch gewesen, wenn ich eine Indie-Krautrock-Platte gemacht hätte, die es ja auch schon gibt auf Deutsch. Und das, was ich jetzt mit ‚Was mir passiert‘ gemacht habe, kenne ich zumindest so wirklich noch nicht."

Westafrikanische Kollaborationen

In der Elfenbeinküste sind auch viele Kollaborationen entstanden: In einer Stadt, in der es keine Adressen gibt, man muss beschreiben können, wo es hingehen soll. Jundt musste sich durchfragen, auch nach Musikerinnen und Musikern.

Vieles basiert auf zufälligen Begegnungen: "Solche Sachen kann man nicht planen, jeder Song hat mehrere solcher Begegnungen, die die Platte dann eigen klingen lassen."

Fatoumata Diawara verbindet Afropop mit Melodien und Rhythmen aus Mali (imago stock&poeple)

Begegnet ist Jundt am Ende einer ganzen Reihe westafrikanischer Musikerinnen und Musikern: Dem Rapper Bop de Narr etwa, der "reudig, auf eine gute Art" klinge, dem Rumbasänger Tosha Kitona, der ihn fast zum Weinen gebracht hat, oder der berühmten Singer-Songwriterin Fatoumata Diawara.

