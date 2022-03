Erneut Zwangsgeld gegen RT DE verhängt (Archivbild). (Paul Zinken/dpa)

Wie die Katholische Nachrichtenagentur mit Verweis auf die MABB schreibt, ist "die Veranstaltung und Verbreitung" des Fernsehprogramms in Deutschland nicht vollständig eingestellt worden. Das Programm sei über einige Webseiten weiterhin verfügbar. Für das neue Zwangsgeld gelte eine Zahlungsfrist bis zum 5. April, hieß es weiter. Am Montag war eine weitere Zahlungsfrist für ein bereits verhängtes Zwangsgeld verstrichen. Daher will die Medienanstalt das Geld nun durch das zuständige Finanzamt eintreiben lassen.

Nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin darf das Programm des russischen Staatsmediums RT vorerst nicht weiter verbreitet werden. Die Richter wiesen einen Eilantrag der RT DE Productions GmbH zurück. Über die eigentliche Klage ist noch nicht entschieden. Die deutschen Medienregulierter hatten Anfang Februar ein Sendeverbot erteilt, weil die Rundfunklizenz fehlte.